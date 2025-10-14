Çanakkale'de Komşular Arasında Kanlı Kavga: 1 Ölü
Çanakkale'nin Esenler Mahallesi'nde çocukların kavgası nedeniyle emekli astsubay G.Y. ile sağlık astsubayı C.B. arasında çıkan tartışma sonucunda G.Y. sırtından vurularak hayatını kaybetti. C.B. gözaltına alındı.
Çanakkale'de komşular arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Esenler Mahallesi Bahçelievler 10. Etap Kutluay Apartmanı'nda, çocukların kavgası yüzünden aralarında husumet bulunan emekli astsubay G.Y. ile hastanede görevli sağlık astsubayı C.B. tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine C.B, G.Y'yi apartmanın girişinde sırtından silahla vurdu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde G.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Şüpheli C.B. de polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel