Çanakkale'de Kız Meselesi Yüzünden Kavga: Bir Kişi Tutuklandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan kavgada bir kişiyi darbeden küçük yaştaki kişi tutuklandı.

İddiaya göre, S.A. (18) ile D.D. (15) kız meselesi yüzünden tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine D.D, S.A'yı çağırdığı parkta darbetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.A.'nın burnunun kırıldığı belirlendi.

D.D.'nin arkadaşı K.C.N. de kavga anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kavga görüntülerinin D.D. ve K.C.N. tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan D.D. ve K.C.N. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. D.D. tutuklanırken, K.C.N. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Biga Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, sosyal medya ve bazı basın organlarında yayınlanan "Burnunu kırıp sosyal medyada yayınladılar" başlıklı habere konu olan olayın, 21 Eylül'de saat 13.00'te Biga Adapark'ta meydana geldiği aktarıldı.

Olayın akabinde ilgili şahıslar hakkında kasten yaralama ve tehdit suçları kapsamında adli işlem başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Tahkikat neticesinde D.D. isimli kişi adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Olayda yer alan D.D. isimli kişi 20 Haziran'da yaş sınırı sebebiyle mecburi ilköğretim dışına çıkarılmıştır. Olayda yer alan S.A. isimli diğer kişinin ise eğitim kurumlarımızda herhangi bir kaydı bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.