Çanakkale'de Kemel Köyü Tahliye Ediliyor

TEDBİR AMAÇLI KEMEL KÖYÜNÜN TAHLİYESİNE BAŞLANDI

Çanakkale'nin Kızılkeçili köyünde başlayan orman yangını Kemel köyüne sıçradı. Yangın söndürme çalışmalarına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 33 arazöz, 14 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 trayler, 7 helikopter, 4 uçak, 1 komuta aracı kamu ve özel sektör ait iş makineleri destek veriyor. Ayrıca Balıkesir ve Bursa'dan takviye arazöz ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. 211 nüfuslu Kemel köyünde yaşayan vatandaşlar ise tedbiren otobüslerle il genelindeki çeşitli KYK yurtlarına yerleştiriliyor. Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili, Yukarı Okçular ve Kemel köyü civarında devam eden orman yangınına havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam etmektedir. Kemel köyünde yaşayan vatandaşlarımızın can güvenliği açısından evlerini boşaltmaları önem arz etmektedir. Vatandaşlarımız, valiliğimizce tahsis edilen tesislerde misafir edileceklerdir" ifadelerine yer verildi.

Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, -