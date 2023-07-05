Çanakkale'de Kaza Sonucu Ölen Sürücüyle İlgili Uyuşturucu Operasyonu

Çanakkale'de yağmur suyu tahliye kanalında kaza sonucu hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Ferhat Aslan ile ilgili yapılan incelemede, otomobilinde uyuşturucu bulundu. İnceleme sonucunda kaza ile bağlantılı olan bir otomobil tespit edildi ve içindeki kişiler gözaltına alındı.

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Çanakkale'de yağmur suyu tahliye kanalındaki künge çarpıp, hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Ferhat Aslan (41) ile ilgili soruşturma derinleştirildi. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri otomobilinden 4 kilo uyuşturucu hap ve 10 kilo esrar çıkan Aslan ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. İnceleme sonucunda Aslan'ın kaza yapan otomobiliyle bağlantılı olan ve eskortluk yaptığı belirlenen bir otomobil olduğu tespit edildi. Söz konusu otomobil, plakası belirlenip, durduruldu. İçindeki A.D. ve H.C.A. gözaltına alınıp, haklarında adli işlem başlatıldı. Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE, -