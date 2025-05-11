Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Putin ile perşembe günü Türkiye'de görüşeceğim

Zelenskiy'den Putin'in Türkiye'de müzakere çağrısına yanıt
Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi

İYİ Parti liderinden kutsal mekanda tepki çeken hareket
Donald Trump: Ukrayna, Putin'in Türkiye'de müzakere yapılması talebini derhal kabul etmeli

Trump'tan ateşkes için Ukrayna'ya çağrı: Derhal kabul etmeli
Beşiktaş'ta Serdal Adalı yeniden başkan seçildi

Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu

Çanakkale'de Kaza: 8 Kişi Hayatını Kaybetti

Çanakkale'de Kaza: 8 Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde meydana gelen kazada, doğum yapan kızını ve torununu ziyarete giden Samettin Kayatekin hayatını kaybetti. Otobüs muavini Semih Atmaca da kazada yaşamını yitirdi. Her iki cenaze töreni gözyaşları içinde gerçekleştirildi.

DOĞUM YAPAN KIZI VE TORUNUNU ZİYARETE GİDİYORMUŞ

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, tomruk yüklü kamyon, otobüs ve bir otomobilin karıştığı kazada hayatını kaybeden 8 kişiden otobüs muavini Semih Atmaca (23) Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, yolcu Samettin Kayatekin (62) ise İvrindi ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.

Tekirdağ'da yeni doğum yapan kızı Büşra'yı ve dünyaya gelen torunu 'Mihra'yı ziyarete giderken meydana gelen kazada hayatını kaybeden Samettin Kayatekin'in cenazesi, Ezine Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınarak, memleketi Balıkesir'in İvrindi ilçesi Kurtuluş Mahallesi, Kökçü Sokak'taki evinin önüne getirildi. Burada helallik alınmasının ardından 2 çocuk babası Kayatekin'in cenazesi Kurtuluş Camii'ne götürüldü. Burada öğlen düzenlenen cenaze törenine İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta ile Kayatekin'in ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardından Kayatekin'in bir süre omuzlarda taşınan cenazesi İvrindi İlçe Mezarlığı'nda gözyaşları içinde torağa verildi.

MUAVİN ATMACA BURHANİYE'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Kazaya karışan otobüsün muavini Semih Atmaca'nın Burhaniye Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazesi, ilk olarak kırsal Şahinler Mahallesi'ne getirildi. Baba evinde helallik alınırken yakınları gözyaşı döktü. Ardından Atmaca'nın omuzlarda taşınan tabutu Şahinler Camii'ne götürüldü. Atmaca için, ikindide burada cenaze töreni düzenlendi. Bekar olan ve geçen yıl askerden geldiği öğrenilen Atmaca'nın cenazesi kılınan namazın ardından Şahinler Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sefer TALAY/ BALIKESİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Enflasyonla mücadele devam edecek

Ekonomi Kurulu toplandı! Dikkat çeken enflasyon mesajı
Canlı anlatım! Beşiktaş-Adana Demirspor maçında üst üste goller

Mücadelede goller peş peşe! Tempo inanılmaz
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
Antalya'da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı

Tepki çeken görüntülerin ardından iki polis için harekete geçildi
Aylardır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali sevenlerini üzdü

Kadir İnanır'ın son hali sevenlerini üzdü
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor

Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'te
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.