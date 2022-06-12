Çanakkale'de kayıp muhtar polise teslim oldu - Haberler

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Çanakkale'de kayıp muhtar polise teslim oldu

AA - Burak Akay - Güncel
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Çanakkale'de kayıp muhtar polise teslim oldu

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşiyle birlikte kayboldukları ihbarı üzerine aranan Şerbetli köyü muhtarı İlker Mustafa K, polise teslim oldu.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşiyle birlikte kayboldukları ihbarı üzerine aranan Şerbetli köyü muhtarı İlker Mustafa K, polise teslim oldu. Muhtar, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Şerbetli Köyü Muhtarı İlker Mustafa K. (51) ile eşi İlknur K'nin yakınlarının jandarmaya başvurusu üzerine, 4 gün önce başlatılan aramalara İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri katıldı.

Belirlenen 4 ayrı noktada yürütülen çalışmalarda JASAT ekipleri, yaklaşık 40 kişilik özel timin yanı sıra köpek timi ve dronla havadan arama yaptı.

Çevredeki köyler ile kullanılmayan ev ve ahırları kontrol eden ekipler, gölet çevrelerine de baktı.

Arama çalışmaları kapsamında kayıp İlknur K, Şerbetli köyündeki bir evde dün gece jandarma tarafından bulundu.

İlknur K'nin kendisini kaçırdığı, ölümle tehdit ettiği ve cinsel istismarda bulunduğu yönündeki şikayetleri üzerine arama çalışmaları devam eden Şerbetli Köyü Muhtarı İlker Mustafa K, Çan İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen İlker Mustafa K, savcının "darp, kasten yaralama, eşe karşı cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamalarıyla sevk ettiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Burak Akay - Güncel

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