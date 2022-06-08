Çanakkale'de kaybolan karı koca için arama çalışması başlatıldı - Haberler

Çanakkale'de kaybolan karı koca için arama çalışması başlatıldı Çanakkale'nin Çan ilçesinde kaybolan karı koca için arama çalışması başlatıldıİlçeye bağlı Şerbetli köyünde yaşayan İ.K (41) ile eşi köy muhtarı İ.M.K'den (51) bir süredir haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Çanakkale'nin Çan ilçesinde kaybolan karı koca için arama çalışması başlatıldı İlçeye bağlı Şerbetli köyünde yaşayan İ.K (41) ile eşi köy muhtarı İ.M.K'den (51) bir süredir haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İ.K ile İ.M.K'nin evinde ve çevresinde yapılan aramalarda karı koca bulunamayınca, ihbar üzerine bölgede jandarma, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da destek verdi. AA / Burak Akay - Güncel Çanakkale Güncel Haberler

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