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Çanakkale'de Kaybolan 87 Yaşındaki Vatandaş Bulundu

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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde kaybolan 87 yaşındaki vatandaş, ekipler tarafından bulundu. Yaşlı adam yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde arazide kaybolan 87 yaşındaki vatandaş ekiplerce bulundu.

Alınan bilgiye göre ilçeye bağlı Gökköy köyünde yaşayan Halil Gülfidan, dün saat 16.00 sularında Lapseki'ye gideceğini söyleyerek köyden yaya olarak yola çıktı.

Akşam eve dönmeyince eşi Azime Gülfidan durumu köy muhtarı Hüseyin Yakut'a bildirdi. Yakut'un, olayı İlçe Jandarma Komutanlığına aktarmasının ardından ekipler arazide arama çalışması başlattı.

Yaşlı adam jandarmanın yanı sıra AFAD ekibinin de yer aldığı çalışmalar sonucu köye bir kilometre kadar uzaklıktaki Almacık mevkisinde bulundu.

Yaralandığı belirlenen Gülfidan, kontrol amaçlı Lapseki Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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