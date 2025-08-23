Çanakkale'de Kaybolan 3 Yaşındaki Çocuk Bulundu

ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki M.B., jandarma ekiplerinin çalışması sonucu bulundu.

Yenice ilçesine bağlı Eski Umurlar Köyü'nde yaşayan ailenin çocuğu M.B., saat 12.00 sıralarında kayboldu. M.B.'den haber alamayan ve yaptıkları aramadan sonuç alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine Yenice İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler arama kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışma sonucunda saat 16.50 sıralarında M.B., sağlıklı bir şekilde bulunup ailesine teslim edildi.