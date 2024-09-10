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Çanakkale'de Kaybolan 12 Yaşındaki Çocuk İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde kaybolan 12 yaşındaki Resul G. için ekipler arama çalışması başlattı. Resul G.'den haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Arama çalışmalarına mahalle sakinleri de katılıyor.

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde kaybolan Resul G. (12) için ekipler arama çalışması başlattı.

Ezine ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde annesiyle tartıştıktan sonra dün saat 16.00 sıralarında evden çıkan Resul G.'den haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi. Mahalle girişinde bulunan kamerada, Resul'ün mahalleden çıkış yaptığı tespit edildi. Geniş bir ekip tarafından yürütülen arama çalışmaları kapsamında, mahalle çevresindeki ormanlarda da arama yapıldığı bildirildi. Mahalledeki evlerin ve iş yerlerinin kontrol edildiği öğrenildi.

Resul'ün bulunması için arama çalışmalarına mahalle sakinlerinin de katıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çanakkale Jandarma 3-sayfa Güncel Ezine Çocuk

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