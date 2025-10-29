Haberler

Çanakkale'de Kayalıklarda Bir Kişi Ölü Bulundu

Çanakkale'de Kayalıklarda Bir Kişi Ölü Bulundu
Güncelleme:
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yürüyüş yapan vatandaşlar, kayalıklarda hareketsiz bir kişi buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde bir kişi kayalıklarda ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Küçükkuyu Beldesi Liman Bölgesinde meydana geldi. Bölgede yürüyüş yapan vatandaşlar, kayalıklar içerisinde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekiplerini sevk edildi. Ekiplerce yapılan ilk müdahalede Özgür K. adlı kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

