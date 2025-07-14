Çanakkale'de Kavşakta Feci Kaza: 1'i Ağır 3 Yaralı

Çanakkale'de Kavşakta Feci Kaza: 1'i Ağır 3 Yaralı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı, 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde kavşakta iki otomobilin karıştığı kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Ayvacık ilçesi Assos Kavşağı'nda meydana geldi. Assos'tan Çanakkale yönüne giden Erdal Özer'in kullandığı 17 UY 939 plakalı otomobil ile Sezai Çetin yönetimindeki 17 ACB 155 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Çetin ile diğer araç sürücü Özer ve yanındaki eşi Meryem Özer yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan Sezai Çetin ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'ne, Erdal ve Meryem Özer çifti ise ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Çetin'in durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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