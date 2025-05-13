Çanakkale'de Kapora Dolandırıcılarına Operasyon: 2 Tutuklama

Çanakkale'de nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, internet sitelerine ilan vererek kapora dolandırıcılığı yaptıkları ve kendilerine ait olmayan eşyaları satmaya çalıştıkları iddiasıyla O.Ç, C.Ç, K.U, A.A, İ.Z. ve B.B. gözaltına alındı.

10 ayrı dolandırıcılık olayına karıştıkları tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 4'ü serbest bırakıldı, O.Ç. ve C.Ç. tutuklandı.