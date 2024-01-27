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Çanakkale'de kamyona çarparak alev alan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, önünde seyreden kamyona çarparak yanan hafif ticari araçta yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, önünde seyreden kamyona çarparak yanan hafif ticari araçta yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Güneyli köprü gişelerinden Çanakkale yönüne ilerleyen Ahmet Öztaş'ın kullandığı 17 ACN 167 plakalı hafif ticari araç, aynı yöne giden Hasan Ergün yönetimindeki 10 H 6408 plakalı kamyona arkasından çarptı.

Hafif ticari aracın alev aldığı olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ve Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Öztaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında hafif ticari aracın kullanılmaz hale geldi, kamyonun kasasının arka bölümünde de hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

Ahmet Öztaş Çanakkale İtfaiye Güncel Haberler

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