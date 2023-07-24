Çanakkale'de Kamyon Traktöre Çarptı: Traktör Sürücüsü Yaralandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Assos tünelinde bir kamyon seyir halindeki karpuz yüklü traktöre arkadan çarptı. Kazada traktör sürücüsü yaralandı. Traktör kullanılamaz hale gelirken, traktör kasasında bulunan karpuzlar parçalanarak, yola savruldu.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Assos tünelinde bir kamyon seyir halindeki karpuz yüklü traktöre arkadan çarptı. Kazada traktör sürücüsü yaralandı. Traktör kullanılamaz hale gelirken, traktör kasasında bulunan karpuzlar parçalanarak, yola savruldu.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Balıkesir'in Edremit ilçesine seyir halinde olan Hüseyin Özel idaresindeki 17 ET 902 plakalı traktöre, aynı şeritten gelen Sakip Özkaya idaresindeki 10 AL 975 plakalı kamyon arkadan çarptı. Kazada traktör sürücüsü Hüseyin Özel yaralanarak ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrasında bir süre kapalı kalan yolda, tek şeritten ulaşım sağlanırken, traktör kasasında bulunan karpuzlar parçalanarak, yola savruldu.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE