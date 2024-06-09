Çanakkale'de Kamyon ile Çarpışan Motosikletteki 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Çanakkale'de kamyon ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Çanakkale- Çan kara yolunda seyir halinde olan T.K. yönetimindeki 43 EV 093 plakalı kamyon ile Hasan E'nin kullandığı motosiklet Sarıbeyli köyü yakınlarında çarpıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalede motosiklet sürücüsü Hasan E. ile arkasında yolcu olarak bulunan Hasan Emir T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Hasan E. ile Hasan Emir T'nin cenazeleri Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.