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Çanakkale'de Kahvehane İşletmecisi Bıçaklı Kavgada Öldürüldü

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Çanakkale'de kahvehane işletmecisi Alp Avcı'nın bıçaklı kavgada öldürülmesine ilişkin tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli, Alp Avcı'yı bıçaklamadığını ve elimde bıçak olmadığını söyledi.

ÇANAKKALE'de kahvehane işletmecisi Alp Avcı'nın (24) bıçaklı kavgada öldürülmesine ilişkin gözaltına alınıp, tutuklanan Mert M.'nin (29), polisteki ifadesi ortaya çıktı. Mert M. ifadesinde, "Alp'in göğsünden yaralandığını öğrenince salak gibi oldum. Alp Avcı'yı bıçaklamadım. Elimde bıçak yoktu" dedi.

Olay, 28 Haziran'da saat 21.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Troya Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kahvehane işleten Alp Avcı ile kardeşler Mert M., M.M. (19) ve M.M. (18) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içerisinde bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada; evli, bir çocuk babası Avcı, bıçakla göğsünden ve sol elinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Avcı, kurtarılamadı.

3 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ SERBEST

Polis, olayın ardından kaçan iki elektrikçi, en küçükleri ise öğrenci olan şüpheli 3 kardeşin yakalanması için çalışma başlattı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ertesi gün saat 01.30 sıralarında şüpheli 3 kardeşi, suç aleti bıçakla yakaladı. 3 kardeş, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ağabey Mert M. tutuklanırken, iki kardeşi serbest bırakıldı.

'BANA ELİNDEKİ BIÇAĞI GÖSTEREREK KÜFRETTİ'

Polisteki ifadesinde, Alp Avcı'nın uyuşturucu satması için kendisine baskı yaptığını söyleyen Mert M., "Bu işe bulaşmak istemediğimi kedisine söyledim. Ameliyatımı da bahane ederek, oturmakta zorlandığımı söyledim. Ardından araçtan inerek iş yerime gittim. İş yerime geldiğimde kimliğimi ve gömleğimi Alp Avcı'nın arabasında unuttuğumu fark ettim. Getirmesi için Avcı'yı aradığımda, 'Seni öldürürüm, kardeşlerini vururum' diye bağırmaya başladı. Bunun üzerine 'Kimliğimi ve gömleğimi getirin. Benimle de bundan sonra selamı kesin' diyerek telefonu kapattım. Bunun üzerine bana sosyal medya üzerinden 'Seni öldüreceğim' diye mesaj attı. İş yerimin önündeyken Abdullah'ın elinde bana ait olan gömlek ile geldiğini gördüm. Yanına gidip, gömleğimi aldım. 'Kimliğimin nerede olduğunu sorduğumda Abdullah, 'Bende değil' dedi. Bu esnada caddenin karşı tarafında Alp Avcı'nın aracını gördüm. Hatta Alp Avcı ve Ali de aracın önündeydi. Bu esnada kardeşlerim, dükkanın önünde oturuyordu. Kimliğimi almak için yolun karşısına Alp Avcı'nın yanına gittim. Abdullah da arkamdan geldi. Kardeşlerimin o esnada ne yaptıklarına bakmadım. Yolun karşısına geçip, kaldırıma çıktığım esnada Avcı, bana elindeki bıçağı göstererek küfretti. Bunun üzerine yanağına yumruk atıp, kaçmaya başladığım esnada kardeşimin sesini duyup, geri döndüm. Ali'nin, kardeşim M.M.'yi tuttuğunu, Avcı'nın ise bıçaklamaya çalıştığını gördüm" dedi.

'OLAY YERİNDEN AYRILIRKEN ALP AYAKTAYDI'

Mert M. kardeşini korumak için Alp Avcı'nın üzerine atladığını da ifadesinde belirtip, şöyle devam etti: "Bu esnada bıçak, Alp'in elindeydi. Kardeşimin kurtulduğunu görünce 'Kaçın buradan' diye bağırdım. Diğer kardeşim M.M., bu esnada olay yerine gelmiş. Hep birlikte kaçarak buradan uzaklaştık. Olay yerinden ayrılırken Alp ayaktaydı. Kardeşlerimle birlikte eve giderek olayın şokunu atamaya çalıştık. Sonrasında Alp'in eşi, beni arayarak kocasının göğsünden bıçaklandığını söyleyip, 'Alp'in uyuşturucu kullandığını neden söylemiyorsun' diye kızdı ve olayın nasıl olduğunu sordu, ardından da telefonu kapattı. Alp'in göğsünden yaralandığını öğrenince salak gibi oldum. Alp Avcı'yı bıçaklamadım. Elimde bıçak yoktu."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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