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Çanakkale'de kahvehane işletmecisi bıçakla öldürüldü, zanlı tutuklandı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir kahvehanenin işletmecisi olan genç, bıçakla saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kahvehane işleten gencin bıçakla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Barbaros Mahallesi Troya Caddesi'nde, 29 Haziran'da çıkan kavgada kahvehane işletmecisi Alp Avcı'nın (24) öldürülmesi olayına ilişkin M.M. (29), M.M. (19) ve M.M. (18) kardeşlerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çanakkale Adliyesi'ne sevk edilen M.M. (29) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer şüpheliler savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kahvehane işletmecisi Alp Avcı (24) ile M.M. (29), M.M. (19) ve M.M. (18) kardeşler arasında çıkan tartışmada Avcı, bıçakla göğsünden ve sol elinden yaralanmıştı.

Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Avcı, sevk edildiği Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Kaçan şüpheliler ise Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suç aleti bıçakla yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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