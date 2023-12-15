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Çanakkale'de Kafes-18 Operasyonunda Tutuklama

15 Aralık 2023 15:58 Güncelleme: 16:00 Abone Ol

Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlenen 'Kafes-18' operasyonunun Çanakkale ayağında gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonda şüpheliler, çeşitli suçlardan dolayı gözaltına alındı.