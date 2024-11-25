Çanakkale'de, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, "Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans" sloganıyla yürüyüş geçekleştirildi.

Kadınlara yönelik şiddetle mücadelenin önemini vurgulamak ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen bu yürüyüşe Çanakkale Valisi Ömer Taraman da katılarak, emeği geçenlere teşekkür etti.