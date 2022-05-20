Çanakkale'de kadın güvenlik görevlilerine KADES bilgilendirmesi - Haberler

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Çanakkale'de kadın güvenlik görevlilerine KADES bilgilendirmesi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Çanakkale'de kadın güvenlik görevlilerine KADES bilgilendirmesi

ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği'nce 115 kadın güvenlik görevlisine Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) anlatıldı.

ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği'nce 115 kadın güvenlik görevlisine Kadın Acil Destek Uygulaması ( Kades ) anlatıldı.

Türkiye'nin çeşitli illerinde göç idaresi genel müdürlüğü geri gönderme merkezlerinde çalışan ve Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığı'nda eğitim verilen 115 kadın güvenlik görevlisine, KADES anlatılarak, cep telefonlarına programın indirilmesi sağlandı. Şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınların, akıllı telefonlarına indirecekleri uygulama ile konum bilgisini açarak, 'yardım iste' butonuna basmaları durumunda en yakın jandarma ekip ve devriyesinin yanlarında olacağı bilgisi verildikten sonra broşür de dağıtıldı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Çanakkale, Jandarma, KADES, Güncel, Haberler

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