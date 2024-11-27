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Çanakkale'de Kadın Destek Uygulaması (KADES) Tanıtıldı

Çanakkale'de Kadın Destek Uygulaması (KADES) Tanıtıldı
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Çanakkale'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 220 kadına KADES uygulaması tanıtıldı. Kadınlara şiddete karşı bilinçlendirme amacıyla bilgiler verildi ve karanfil hediye edildi.

Çanakkale'de jandarma ekiplerince Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından düzenlenen eğitim çalışmasında, çeşitli iş yerleri ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde stant açıldı.

Yaklaşık 220 kadına, tedbir kararlarından nasıl yararlanabilecekleri ve nerelere başvuru yapabilecekleri konusunda bilgilendirmede bulunuldu.

KADES uygulamasının tanıtıldığı stantlarda, kadınlara karanfil hediye edildi.

Eğitim çalışmaları ile şiddetin her türlüsüyle mücadeleyi kararlılıkla sürdüren jandarmanın sorumluluk sahasındaki tüm kadınlara ulaşması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
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