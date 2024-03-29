Çanakkale'de Kaçakçılık Operasyonu: Silah, Sigara ve Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de polisin düzenlediği operasyonlarda ruhsatsız silah ve kaçak sigara ele geçirildi, düzensiz göçmenler yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında şüpheli F.S'nin ikametine baskın yaptı.

Operasyonda, 181 gümrük kaçağı puro, 25 paket sigara, 105 cinsel içerikli ürün ile 80 sigara sarma kağıdı, 1 litre alkol ele geçirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Ekiplerin diğer operasyonunda ise G.T'nin ikametinde yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 135 parfüme el konuldu.

G.T. hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldı.

Gelibolu'da narkotik suçlara yönelik hakkında yakalama kararı bulunan 6 kişinin evinde arama yapıldı.

Şüpheli İ.C.K'nin ikametinde 3 ruhsatsız tabanca ile 118 mermi ve fişek ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan İ.C.K, işlemleri sonrası serbest bırakıldı.

Göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 3 tutuklama

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında iki ayrı noktada durdurulan araçlarda Afganistan uyruklu 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekiplerin araçta yaptıkları aramada 5 can yeleği, 8 şambrel, 11 bin 400 lira ile 1500 avro bulundu.

İnsan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan F.A, E.Y. ve M.T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.