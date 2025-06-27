Çanakkale'de Kaçakçılık Operasyonu: 4 Zanlı Gözaltına Alındı

Çanakkale'de Kaçakçılık Operasyonu: 4 Zanlı Gözaltına Alındı
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Çanakkale'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 2 bin 105 litre etil alkol, 165 adet elektronik sigara ve sağlık şartlarına uymayan çeşitli ürünler ele geçirildi.

Çanakkale'de polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda, 4 zanlı gözaltına alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 bin 105 litre etil alkol, 165 adet elektronik sigara, 0,5 litre kaçak alkol, 2 bin 148 adet kullanıma hazır etiket, sigara sarma makinesi, 1 ton sağlık şartlarına uymayan sucuk ve 500 litre zeytinyağı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü.???????

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
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