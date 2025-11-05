Çanakkale'de Kaçakçılık Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı
Çanakkale'de jandarma tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli yakalanırken, birçok elektronik eşya ele geçirildi. Şüpheliler, yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
Çanakkale'de jandarmanın düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 21 Ekim ile 3 Kasım tarihleri arasında il merkezi ve Biga ilçesinde daha önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda adreslerdeki aramalarda 27 adet elektronik sigara, 2 dedektör, 3 kulaklık, 2 dedektör bataryası, kazma ve çakı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildikleri hakimlikçe serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel