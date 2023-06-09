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Çanakkale'de kaçakçılık operasyonu

Çanakkale'de kaçakçılık operasyonu

Güncel Haberler

Çanakkale'de polisin düzenlediği operasyonda, gümrük kaçağı cep telefonu ve kulaklıklar ele geçirildi.

Çanakkale'de polisin düzenlediği operasyonda, gümrük kaçağı cep telefonu ve kulaklıklar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, il merkezindeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 18 gümrük kaçağı ve İMEİ numaraları klonlanmış cep telefonu, 6 adet gümrük kaçağı olduğu tespit edilen kulaklık ile İMEİ klonlamada kullanılan dizüstü bilgisayar ve ekipmanı bulundu.

Şüpheli Y.K. ekiplerce gözaltına alınırken, firari zanlı Z.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Çanakkale Güncel Haberler

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