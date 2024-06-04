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Çanakkale'de Kaçak Yollarla Avlanan 3 Ton Kum Şırlanı Ele Geçirildi

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Çanakkale'de düzenlenen operasyonda, kaçak yollarla avlandıkları tespit edilen 3 ton kum şırlanı ele geçirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü denetim ekipleri, Lapseki ilçesinde bir kamyonete operasyon düzenledi ve 100 çuval içindeki kum şırlanlarını ele geçirdi. Şırlanlar, Çanakkale İskelesi'nde doğal ortamlarına bırakıldı. Araç sürücüsüne ise 26 bin 242 lira idari para cezası uygulandı.

Çanakkale'de düzenlenen operasyonda, kaçak yollarla avlandıkları tespit edilen 3 ton kum şırlanı ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü denetim ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğünün de desteğiyle Lapseki ilçesinde seyir halinde bulunan bir kamyonete operasyon düzenledi.

Operasyonda, kaçak yollarla avlandıkları tespit edilen 100 çuval içinde 3 ton kum şırlanı ele geçirildi.

Kum şırlanları daha sonra buradan alınıp Çanakkale İskelesi'nde doğal ortamlarına bırakıldı.

Araç sürücüsüne 26 bin 242 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

Balıkçılık Operasyon Çanakkale Lapseki Çevre Ekonomi Güncel Haberler

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