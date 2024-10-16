Çanakkale'de Kaçak Tütün Operasyonu: 46 Bin 300 Makaron ve 12,5 Kg Tütün Ele Geçirildi
Çanakkale'de jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 46 bin 300 makaron ve 12,5 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Çanakkale'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, 46 bin 300 makaron ile 12,5 kilogram tütün ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak ve Umurbey beldelerinde 3 farklı işletmeye operasyon düzenledi.
Operasyonda, 40 bin 500'ü dolu 46 bin 300 makaron ile 12,5 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
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