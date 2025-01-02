Çanakkale'de Kaçak Kazı Yapan 7 Şüpheli Yakalandı
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, izinsiz kazı yapan 7 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Olay yerinde çeşitli kazı aletleri ve ekipmanlar ele geçirildi.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde kaçak kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Biga'nın Kemer köyü mevkisinde izinsiz kazı yapan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şahısların ikametlerinde yapılan aramada, 2 kürek, 2 kazma, dedektör ve balta ele geçirildi.
Aynı mevkide yapılan başka operasyonda ise 5 şüpheli suçüstü yakalandı.
Olay yerinde bulunan 2 kürek, 2 kazma, 4 bakır altın arama çubuğu, orak, kafa lambası ve maket bıçağına el konuldu.
Operasyonlarda yakalanan 7 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.