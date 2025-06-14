Çanakkale'de Jandarma Teşkilatının 186. Yıl Dönümü Töreni

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Çanakkale'de jandarma teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene jandarma ve polis teşkilatının mensupları katıldı.

Çanakkale'de jandarma teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı'nın mesajının ardından jandarmanın kuruluş tarihçesi okundu.

Törene, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ersin Arslan, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ile jandarma ve polis teşkilatı mensupları katıldı.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
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