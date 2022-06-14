Çanakkale'de Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı Çanakkale'de Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Çanakkale'de Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, Jandarma Eğitim Merkez Komutanı Albay Tolga Yağan, Jandarma Özel Eğitim Merkez Komutanı Albay Ufuk Yetiş ve jandarma personeli katıldı. Törende, İl Jandarma Komutanı Saruhan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi. Jandarma personeli daha sonra Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Vali Aktaş, İl Jandarma Komutanlığı personeline görevlerinde başarılar dileğinde bulunurken Albay Tahsin Saruhan da yaptıkları çalışmalara verdiği destek için Vali Aktaş'a teşekkür etti AA / Burak Akay - Güncel Çanakkale Jandarma Güncel Haberler

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