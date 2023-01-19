Çanakkale'de jandarma operasyonunda 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi Güncel Haberler Çanakkale'de düzenlenen operasyonda 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı. Çanakkale'de düzenlenen operasyonda 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Kepez beldesinde belirlenen bir ev ve iş yerine eş zamanlı baskın yaptı. Arama köpeğinin de kullanıldığı operasyonda, 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı. Kaynak: AA / Güncel Çanakkale Jandarma Kepez Güncel Haberler

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