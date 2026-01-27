Haberler

Çanakkale'de 5 firari hükümlü yakalandı

Çanakkale'de gerçekleştirilen jandarma operasyonları sonucunda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı. İl genelinde yapılan sorgularda 104 aranan şahıs ve 14 araç da ele geçirildi.

Çanakkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası 5 firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından 19-25 Ocakta 59 bin 474 kişi ve 47 bin 925 araç sorgusu yapıldı, 104 aranan şahıs ve 14 araç yakalandı.

Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından çeşitli suçlardan aranan 28 şüphelinin ifadesi alındı, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
