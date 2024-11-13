Çanakkale'de Jandarma Operasyonu: 110 Gram Esrar ve Silah Ele Geçirildi
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 110 gram esrar, bir tabanca, 25 fişek, bir sentetik ecza ve iki ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyon sırasında 3 kişi gözaltına alındı.
Çanakkale'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, 110 gram esrar ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesindeki Mıhlı kontrol noktasında şüphe üzerine bir araç ile daha önceden belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenledi.
Araçta ve evlerdeki aramalarda, 110 gram esrar, 1 tabanca, 25 fişek, 1 sentetik ecza ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.