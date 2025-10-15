Haberler

Çanakkale'de Jandarma Operasyonlarında 5 Firari Hükümlü Yakalandı

Çanakkale'de jandarma ekipleri, uyuşturucu ve diğer suçlardan aranılmakta olan 5 firari hükümlüyü yakaladı. Ayrıca, uyuşturucu madde ticareti ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 9 şahıs gözaltına alındı.

Çanakkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca, 29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında yapılan operasyonlarda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 6 ay ve 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2, dolandırıcılık suçundan 6 yıl 87 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1, cinsel istismar suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan 1, açık yerde bulunan büyük veya küçükbaş hayvan hakkında hırsızlık ve tehdit suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 firari hükümlü ile para cezası bulunan 3 şüpheli yakalandı.

İfadelerinin alınmasının ardından 3 şüpheli serbest bırakılırken, 5 firari hükümlü cezaevine teslim edildi.

Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Jandarma tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele kapsamında, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 Ekim'de 2 il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve kullandıkları tespit edilen 5 şüpheliye ait 7 adreste ve 2 araçta narkotik dedektör köpeğinin de katılımıyla operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 450 gram sentetik uyuşturucu, 120 adet sentetik ecza, 6 adet satışa hazır sentetik uyuşturucu, 7 uyuşturucu kullanma aparatı, öğütme aparatı, 9 cep telefonu, 6 bin 200 lira suç geliri para ele geçirildi.

Yakalanan 9 şüpheliden 3'ü işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
