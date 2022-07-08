ÇANAKKALE'DE JANDARMA ARACI ALEV ALDI ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde hareket halindeki jandarma aracı elektrik aksamında meydana gelen kısa devre sonucu alev aldı. ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde hareket halindeki jandarma aracı elektrik aksamında meydana gelen kısa devre sonucu alev aldı. İtfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürülen hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi. Bugün öğle saatlerinde Biga ilçesi Hamdibey Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, göreve giden jandarma ekibinin bulunduğu hafif ticari aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Araç yangını, Biga Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü. Jandarmaya ait hafif ticari araç, kullanılamaz hale geldi.(DHA) Demirören Haber Ajansı / Güncel Jandarma Tragger Biga Güncel Haberler

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