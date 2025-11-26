Çanakkale'de İzinsiz Et İşleme Tesisi Mühürlendi, Ürünlere El Konuldu

ÇANAKKALE'de, mevzuata aykırı olarak uygunsuz koşullarda onaysız faaliyette bulunan et ve sakatat işleme tesisi mühürlenerek, 4 bin 860 kilogram çeşitli sakatat, 500 kilogram kırpıntı et ve 50 kilogram köfte imha edilmek üzere el konuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde faaliyet gösteren et, tavuk, süt ürünleri gibi yüksek riskli hayvansal gıdaların satış noktaları ile toplu tüketim yerlerine yönelik resmi denetimler devam ediyor. Bu kapsamda Alo Gıda Hattı'na gelen ihbar üzerine Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İhbar üzerine Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri, Çanakkale İl Jandarma ve Özel İdare ekipleri ile beraber belirtilen adresteki işletme giderek denetimlerde bulundu. Yapılan denetimlerde Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan onay almadan izinsiz bir şekilde et, sakatat işleme faaliyeti yapıldığı ve işletmenin mevzuata aykırı olarak uygunsuz koşullarda onaysız faaliyette bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine söz konusu işletme tesisi mühürlenirken, 4 bin 860 kilogram çeşitli sakatat, 500 kilogram kırpıntı et ve 50 kilogram köfte imha edilmek üzere el konuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından rutin yapılan denetimlere ek olarak 19 Kasım 2025 ve 5 Aralık 2025 tarihleri arasında 81 ilde faaliyet gösteren et, tavuk, süt ürünleri gibi yüksek riskli hayvansal gıdaların satış noktaları ile toplu tüketim yerlerine yönelik resmi denetimler Çanakkale Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından aralıksız devam etmektedir. Alo Gıda Hattı'na yapılan bir ihbar sonucu Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri, Çanakkale İl Jandarma ve Özel İdare ekipleri ile beraber belirtilen adreste yapılan denetimde işletmenin Tarım ve Orman Bakanlığından onay almadan izinsiz bir şekilde et işleme, sakatat işleme faaliyeti gösterdiği tespit edilmiştir. İşletmede 4 bin 860 kilo çeşitli sakatat, 500 kilo kırpıntı et ve 50 kilo köfte tespit edilerek ürünlere el konulmuş, ürünlerin imha süreci başlatılmıştır. İşletmenin mevzuata aykırı olarak uygunsuz koşullarda onaysız faaliyette bulunduğundan faaliyeti durdurulmuş, işletme kapatılarak, ekipmanların tamamı mühürlenmiştir. 5996 sayılı gıda kanunu kapsamında güvenilir olmayan gıda üretimi yapıldığından dolayı Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır" denildi.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,