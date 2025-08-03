Gelibolu'da İskelenin Kenarında Düşen Genç Boğulma Tehlikesi Geçirdi

Gelibolu'da İskelenin Kenarında Düşen Genç Boğulma Tehlikesi Geçirdi
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, 18 yaşındaki S.A, serinlemek amacıyla gittiği Hamzakoy'da arkadaşlarıyla şakalaşırken iskeleden düşerek boğulma tehlikesi geçirdi. Sahilde bulunan vatandaşlar genci sudan kurtardı ve S.A, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, dengesini kaybederek iskeleden düşen 18 yaşındaki genç, boğulma tehlikesi geçirdi.

Serinlemek için Hamzakoy'a gelen 18 yaşındaki S.A, iskelede arkadaşlarıyla şakalaştığı sırada dengesini kaybederek denize düştü.

Sahildeki vatandaşlar, boğulma tehlikesi geçirdiğini fark ettikleri S.A'yı sudan çıkardı.

Yüzme bilmediği öğrenilen S.A, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
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