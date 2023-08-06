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Çanakkale'de iş makinesi yangını kontrol altına alındı

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Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde bir iş makinesinin alev alması sonucu çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı. Yangında 4 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde iş makinesi yangını ormanlık alana sıçradı. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Eceabat ilçesine bağlı Kumköy yakınlarında bir iş makinesi nedeni henüz belli olmayan bir şekilde alev aldı. Yangın ormanlık alana sıçradı. Yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler kontrol altına almak için müdahaleye başladı. Yangın, havadan 2 helikopter, karadan 7 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 5 su ikmal aracı ve 96 personel ile müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 4 dönüm ormanlık alana zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Çanakkale Kumköy Güncel Haberler

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