Çanakkale'de İnsan Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Gözaltı
Çanakkale'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda insan kaçakçılığı iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı. 8 düzensiz göçmen yakalanırken, 3 araç da ele geçirildi.
Çanakkale'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda insan kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçaklığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğünce, 17-23 Ekim tarihlerinde 5 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 4 şüpheli insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı, 8 düzensiz göçmen yakalandı, 3 araç ele geçirildi.
Şüphelilerin işlemleri devam ederken, düzensiz göçmenler Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) sevk edildi.
Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel