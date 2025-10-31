Çanakkale'de İnsan Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
Çanakkale'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda insan kaçakçılığı yapmakla suçlanan 3 kişi tutuklandı. Operasyonlarda toplamda 4 insan kaçakçısı yakalanırken, 75 düzensiz göçmen de kurtarıldı.
Çanakkale'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda insan kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 24-30 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonlarda 4 insan kaçakçısı, 75 düzensiz göçmen yakalandı, 4 araç ele geçirildi.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, zanlının adli işlemleri devam ediyor.
Yakalanan düzensiz göçmenler, idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.
Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel