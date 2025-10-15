Çanakkale'de İnsan Kaçakçılığı Operasyonları: 9 Tutuklama, 85 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Çanakkale'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda, 9 insan kaçakçısı tutuklandı, 85 düzensiz göçmen yakalandı ve çeşitli kaçak malzemeler ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 3-9 Ekim arasında 10 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 9 insan taciri, çeşitli ülkelere mensup 85 düzensiz göçmen ile 7 araç, bot ve bot motoru ele geçirildi.
İnsan kaçakçılarının 2'si sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanırken 7'sinin işlemleri devam ediyor.
Yabancı uyruklular da işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.
