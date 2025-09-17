Haberler

Çanakkale'de İnsan Kaçakçılığı Operasyonları: 14 Şüpheli ve 104 Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de İnsan Kaçakçılığı Operasyonları: 14 Şüpheli ve 104 Göçmen Yakalandı
Çanakkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 14 şüpheli ile 104 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonlar sonucunda şüphelilerden 11'i tutuklandı.

Çanakkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 14 şüpheli ile 104 düzensiz göçmen yakalandı, çok sayıda araca el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 5-11 Eylül arasında insan kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 14 şüpheli ile çeşitli ülkelere mensup 104 düzensiz göçmen yakalandı, bu kişilerin kullandığı araçlara da el konuldu.

Şüphelilerden 11'i, jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Ayvacık'ın Koyunevi köyünde 12 Ağustos'ta meydana gelen göçmen kaçakçılığı olayıyla yürütülen soruşturma kapsamında aranan 3 şüpheliden biri İstanbul, ikisi ise Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalandı.

Bu şüpheliler de çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
