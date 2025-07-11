Çanakkale'de İki Şüpheliye Yangın Sebebiyle Adli İşlem

Çanakkale'de İki Şüpheliye Yangın Sebebiyle Adli İşlem
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, sigara izmaridinin sebep olduğu yangınla ilgili olarak iki kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yangına sebebiyet verdikleri iddiasıyla 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Lapseki'ye bağlı Mecidiyeköy'de saat 15.30 sıralarında iki kişinin attığı sigara izmaritinden kaynaklanan yangın meydana geldiği belirtildi.

Yangının söndürüldüğü aktarılan açıklamada, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
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