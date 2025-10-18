Çanakkale'de İki Kişi Uyuşturucu İle Tutuklandı

ÇANAKKALE'de polisin operasyonuyla gözaltına alınan İran'dan gelen M.R.'nin muayenesinde, midesinde 5 parça halinde toplam 173,15 gram metamfetamin, üzerinde ise 7 sentetik hap ele geçirildi. M.R.'nin uyuşturucuyu teslim edeceği belirlenen A.D. de gözaltına alındı. İki şüpheli, tutuklandı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Ekim'de, şehir merkezinde uyuşturucu satan, taşıyan ve kullanan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İran'dan hava yoluyla Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra otobüsle Çanakkale'ye geldiği tespit edilen İran uyruklu M.R., takibe alındı. M.R.'nin beraberinde getirdiği uyuşturucuyu, irtibatlı olduğu A.D.'ye teslim edeceği saptandı, M.R. ve A.D. gözaltına alındı. M.R.'nin yapılan iç beden muayenesinde tomografi görüntülerinde 5 parça yabancı madde tespit edildi. Bahse konu yabancı maddelerin kapsül şeklinde paketlenmiş toplam 173,15 gram metamfetamin olduğu belirlenip, tıbbi müdahaleyle çıkarıldı.

Ayrıca M.R.'nin üst aramasında da 7 sentetik hap ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D. ve M.R., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.