Çanakkale'de İki Firari Hükümlü Yakalandı

Çanakkale'de İki Firari Hükümlü Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polis ekiplerince 2 firari hükümlü yakalandı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ile Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Haklarında "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan G.K. ve N.A. Gelibolu'da yakalandı.

Firari hükümlüler işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
Serra Pirinç'ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu

Göğüslerinin kalıbını çıkarttı, o halini gören bir daha baktı
Papa'nın geleceği İznik'te heyecanlandıran keşif

Papa'nın geleceği ilçede heyecanlandıran keşif
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nesrin Cavadzade yatakta kahve pozuyla özgüvenini konuşturdu

Yatakta iç çamaşırıyla verdiği kahve pozu olay oldu
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var

Paşinyan ve Aliyev'i buluşturdu; sonrasında olanları görmeniz lazım
Dua Lipa, 40 yaş altı zenginler listesine giren en genç isim oldu

Zenginlikte zirveye tırmanıyor! Genç yaşında tarihe geçti
Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı

Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı
Araçla önünü kestiği eşinin kafasına sıktı

Kan donduran olay! Araçla önünü kesip kafasına sıktı
2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni'den olay sözler: Benim boyuma erişmek istedi

2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni esprisiyle kırdı geçirdi
İkinci Minguzzi vakası, 16 yaşındaki 2 çocuk yaşıtları tarafından bıçaklandı

İkinci Minguzzi vakası! "Ne bakıyorsun?" deyip bıçakla saldırdılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.