Çanakkale'de İki Firari Hükümlü Yakalandı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polis ekiplerince 2 firari hükümlü yakalandı.
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ile Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Haklarında "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan G.K. ve N.A. Gelibolu'da yakalandı.
Firari hükümlüler işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel