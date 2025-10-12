Haberler

Çanakkale'de İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Olay, tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle gerçekleşti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve incelemeler devam ediyor.

İlçeye bağlı Küçükkuyu beldesi Gökçetepe Mahallesi'nde yaşayan iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine vücutlarına saçma isabet eden C.D. ve E.A. yaralandı.

Bu sırada bir evin bahçesinde oynayan 6 yaşındaki B.N. de çıkan saçmalar sonucu yaralandı.

Küçük çocuk olay yerine gelen ambulansla Balıkesir'deki bir hastaneye, diğer yaralı 2 kişi ise Ayvacık ve Çanakkale'deki hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Yavaş - Güncel
500
