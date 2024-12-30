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Çanakkale'de İçki ve Sigara Kaçakçılığı Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltında

Çanakkale'de İçki ve Sigara Kaçakçılığı Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltında
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Çanakkale Emniyeti, içki ve sigara kaçakçılığıyla ilgili düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda çok sayıda kaçak alkol ve sigara ele geçirildi.

Çanakkale'de içki ve sigara kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğünce kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre ve engellenmesine yönelik olarak il merkezi ve Gelibolu'da operasyon düzenlendi.

Şüpheliler A.T. ve N.T'nin ikametlerinde ve bir araçta yapılan aramada, 29 şişe gümrük kaçağı alkol, 460 paket gümrük kaçağı sigara, 46 adet muhtelif marka ve ebatlarda dolu içki şişesi, 166 adet gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen sigara paketi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
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