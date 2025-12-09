Haberler

Çanakkale'de huzur uygulamalarında yakalanan 7 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Çanakkale'de polis tarafından yapılan huzur uygulamalarında 7 kişi tutuklandı. 1-8 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamalarda 22 aranan şahıs yakalanırken, uyuşturucu maddeler ve silah ele geçirildi.

Çanakkale'de polis ekiplerince yürütülen huzur uygulamalarında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, 1-8 Aralık'ta il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen huzur uygulamalarında 8 bin 411 kişi ve 2 bin 448 araç sorgulandı.

Farklı suçlardan aranması bulunan 22 kişinin yakalandığı uygulamalarda, 463 araç sürücüsüne çeşitli ihlallerden para cezası uygulandı.

Çalışmalarda 480 gram sentetik uyuşturucu madde, 101 sentetik ecza hapı, av tüfeği ve 4 fişek ele geçirildi.

Uygulamalarda hakkında işlem yapılan 51 şüpheliden 7'si sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Haberler.com
