Haberler

Çanakkale'de Huzur Uygulamalarında 40 Şüpheli Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamalarında, farklı suçlardan aranması bulunan 40 şüpheli yakalandı. Uygulamalarda 4 bin 961 şahıs ve 970 araç incelendi, 418,33 gram narkotik madde ve 50 adet narkotik hap ele geçirildi.

Çanakkale'de son bir haftada gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamalarında farklı suçlardan aranması bulunan 40 şüpheli yakalandı.

Çanakkale Valiliğinin Next Sosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğünce 13 - 20 Ekim tarihlerinde il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen huzur uygulamalarında, 4 bin 961 şahıs ve 970 aracın incelendiği belirtildi.

Farklı suçlardan aranması bulunan 40 şahsın yakalandığı, 91 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandığı aktarılan açıklamada, toplamda 418,33 gram narkotik madde, 50 adet narkotik içerikli hap ele geçirildiği ve 27 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var

Jandarmadan yeni operasyon! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Türk bayrağı' İsrail'in uykularını kaçırdı: Erdoğan'ın ordusu zaten Gazze'de

İsrail'in uykularını kaçıran görüntü! Atılan bir manşet bomba
Benzin istasyonunda uyuyakalan çalışanın görüntüsü viral oldu

Uyuyakalan istasyon çalışanı ayağa kalkınca olan oldu
Tuba Büyüküstün'den Hakan Sabancı sorularına kibar ama net tepki

Tuba Büyüküstün'ün yüzü bir anda değişti! O soru herkesi gerdi
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
'Türk bayrağı' İsrail'in uykularını kaçırdı: Erdoğan'ın ordusu zaten Gazze'de

İsrail'in uykularını kaçıran görüntü! Atılan bir manşet bomba
Her şeyini kendi yaptı, şimdi yakmayı düşünüyor

Her şeyini kendi yaptı, şimdi yakmayı düşünüyor
Ahmet Minguzzi davasında karar günü

Ahmet Minguzzi davasında karar günü
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kadıköy'e teknik direktör olarak dönmek istiyor

Açık açık söyledi: Fenerbahçe'nin hocası olmak istiyorum
Bakanlık harekete geçti! 3 milyon doz aşı alınacak

Bakanlık harekete geçti! 3 milyon doz aşı alınacak
Daha önce Kur'an yakmıştı! Şimdi de Gazze bombalanırken patlamış mısır yedi

Vahşeti patlamış mısır yiyerek izledi! Sözleri de skandal
Muhabire yanıtı gündem oldu! Beyaz Saray Sözcüsü'nden 'Annen seçti' açıklaması

Dünyayı şaşkına çeviren "Annen seçti" yanıtını böyle savundu
İçişleri ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Bu 9 ilde yaşayanlar dikkat

İçişleri ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 9 il için sarı kod verildi
DEM Parti Irak, Suriye ve Lübnan tezkelerine 'Hayır' oyu verecek

DEM Parti kararını duyurdu: 'Hayır' oyu vereceğiz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.