Çanakkale'de Huzur Uygulamalarında 40 Şüpheli Yakalandı

Çanakkale'de son bir haftada gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamalarında farklı suçlardan aranması bulunan 40 şüpheli yakalandı.

Çanakkale Valiliğinin Next Sosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğünce 13 - 20 Ekim tarihlerinde il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen huzur uygulamalarında, 4 bin 961 şahıs ve 970 aracın incelendiği belirtildi.

Farklı suçlardan aranması bulunan 40 şahsın yakalandığı, 91 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandığı aktarılan açıklamada, toplamda 418,33 gram narkotik madde, 50 adet narkotik içerikli hap ele geçirildiği ve 27 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldığı ifade edildi.